Governo investe R$ 22 milhões na melhoria do sistema prisional

O Governo do Estado está concluindo a *cadeia pública de Ceará-Mirim*, mais uma obra para melhorar o funcionamento do sistema prisional em mais um compromisso cumprido do governador Robinson Faria, que está transformando o sistema penitenciário, tirando-o do caos para transformá-lo em referência de eficiência.

A nova Cadeia Pública possui três pavilhões, cinco mil e setecentos metros quadrados de área e capacidade para receber 603 detentos. O investimento é de 22 milhões de reais e faz parte do plano diretor do sistema penitenciário, pensado para a melhora de todo o sistema no curto e médio prazos.