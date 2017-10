Governo interrompe captação de água do Rio Açu para três municípios

Crédito da foto: Blog Jair Sampaio A permanência da redução deverá ocorrer durante um período de 72 horas

Prevendo iminente colapso de abastecimento de água, o Governo do Estado determinou a interrupção das captações de água no rio Açu para os municípios de Pendências, Guamaré e Macau.

A Nota Informativa foi publicada na tarde desta sexta-feira, 13, no site do governo e explica que a interrupção é exceto para o “abastecimento humano e animal no trecho entre a barragem Armando Ribeiro Gonçalves e a captação da CAERN no município de Pendências”.

A medida foi tomada em decorrência do nível de água observado na estação fluviométrica Pendências. Segundo a nota, às 7 horas da sexta era de 0,85 m.

Ainda de acordo com a NI, a permanência da redução deverá ocorrer durante um período de 72 horas, contatos a partir da divulgação da nota ou até que o nível de água na régua de medição na estação fluviométrica Pendências atinja novamente o nível de 1,00 m e se mantenha neste nível de medição.

Qualquer alteração na determinação será informada mediante Nota Informativa, emitida pelos integrantes do Sistema de Recursos Hídricos.

