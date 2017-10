Governo inaugura Café Cidadão em Santana do Matos

O Rio Grande do Norte ganhou uma nova unidade do Café Cidadão. Na manhã desta terça-feira (24), o governador Robinson Faria e a secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas), Julianne Faria, entregaram a nova instalação ao município de Santana do Matos.

Coordenado pela Sethas, o Café Cidadão oferece de segunda a sexta-feira alimentação matinal balanceada e nutritiva à população no valor simbólico de R$ 0,50 com acompanhamento de profissionais do Estado. Em Santana do Matos, serão mais de mil cafés da manhã oferecidos por semana.

“O Café Cidadão é uma iniciativa voltada para o trabalhador potiguar que, por falta de recurso ou de oportunidade, não tem condições de ter uma alimentação digna logo pela manhã. Estamos dando segurança alimentar a quem precisa”, disse o governador.

O prefeito de Santana do Matos, Júnior Guimarães, lembrou que a ação chega em momento de crise econômica. “Hoje vivemos na dificuldade financeira em todos os municípios e em Santana do Matos não é diferente. As famílias menos favorecidas são as que mais sofrem por muitas vezes não ter o que colocar à mesa e o Café vem para suprir essa necessidade”.

Esta é a 19ª unidade instalada no RN. Até agosto deste ano, o governohavia entregue 10 unidades do Café Cidadão. Já foram beneficiados os municípios Natal, Baraúna, Monte Alegre, Alexandria, Goianinha, Touros, Patu, Tangará e Alto do Rodrigues.

A expectativa é de expansão, segundo a titular da Sethas, Julianne Faria. “Encerramos agora o primeiro bloco do programa e já estamos em processo de licitação para novas unidades até março de 2018, atendendo os municípios que ainda não foram contemplados”, falou a secretária.

Nesta quarta-feira (25) o governo, por meio da Sethas, inaugura a unidade do Café Cidadão em Lajes. Com mais essas duas, o governo chega a marca de 20 unidades instaladas desde o início da gestão e passa a oferecer 186 mil cafés da manhã em onze municípios potiguares a um valor acessível.

Visita a açude

Acompanhado do prefeito do município, o governador visitou o Açude da Pedra, reservatório que abastece a cidade e que atualmente tem 3% de reserva de água, reflexo da estiagem que atinge o Nordeste. Para amenizar os efeitos da seca, Robinson confirmou a perfuração de dez poços na região.