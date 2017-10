Governo inaugura 18ª unidade do Café Cidadão no município de Lajes

A unidade do Café Cidadão inaugurada pelo governador Robinson Faria nesta quarta-feira, 25, no município de Lajes, a 125 quilômetros de Natal, é a décima oitava deste modelo e vai oferecer 1.500 refeições matinais de segunda a sexta-feira, no valor simbólico de R$ 0,50 (cinquenta centavos).

Integrante do programa de segurança alimentar do Governo do Estado, ao lado do Restaurante Popular, o Café Cidadão atende trabalhadores e pessoas que têm dificuldade para consumir a primeira refeição do dia. Com a unidade de Lajes o programa chega a 11 municípios em todas as regiões do Rio Grande do Norte – as outras unidades ficam em Natal, Baraúna, Monte Alegre, Alexandria, Goianinha, Touros, Patu, Tangará, Alto do Rodrigues e Santana do Matos.

O cardápio é elaborado por nutricionistas e garante alimentação de qualidade e elevado valor nutritivo. Nesta quarta-feira, o cardápio em Lajes oferecia paçoca, macaxeira, maçã, pães, dois sabores de suco, café e leite. O governador Robinson Faria afirmou que “desde o início da nossa administração investimos para atender as necessidades das pessoas que mais precisam. O município de Lajes é localizado na região Central do nosso Estado e sofre muito com a seca. Os trabalhadores e pequenos produtores constantemente perdem ou têm reduzida a produção pela escassez de água. Por isso trouxemos o Café Cidadão, que vai atender estas pessoas que muito precisam do apoio e da ação do Governo”.

A secretária de Estado do Trabalho, da Habitação e da Ação Social (Sethas), Julianne Faria, que coordena o Café Cidadão, destacou que “este programa tem largo alcance social, atende as pessoas que mais precisam. É um programa que traz alimentação de qualidade e atende, inclusive, pessoas com necessidades como a diabetes a preço acessível, apenas R$ 0,50”.

José Firmino Fernandes, 70 anos, pedreiro ainda trabalhando, casado com Francisca Pereira Fernandes, 63 anos, e pai de quatro filhos, residente no centro de Lajes, disse que o Café Cidadão vai facilitar a sua vida. Ele sai cedo de casa para trabalhar e agora vai tomar o café da manhã pagando apenas R$ 0,50 centavos. “Vai ser muito bom para nós. Vou me alimentar antes de chegar ao trabalho e ter acesso a uma boa refeição”, declarou.

O prefeito de Lajes José Marques Fernandes, o Marcão, afirmou que o Café do Cidadão era uma necessidade no município. Ele colocou a administração municipal à disposição para parcerias com o Governo do Estado e solicitou a cessão da escola estadual Olímpio Procópio para que o município instale um centro de treinamento. Robinson Faria atendeu de pronto o pedido e determinou que a secretaria de Estado da Educação oficialize a cessão. “Estaremos sempre prontos para parcerias com o Governo do Estado”, afirmou o prefeito.

Em Lajes Robinson Faria também anunciou a perfuração e instalação de motores para captação de água em dez poços no município como forma de combater as dificuldades no abastecimento de água. Ele anunciou ainda a realização de estudos para o projeto da barragem do Alívio para acumular água e ampliar a capacidade de abastecimento. O chefe do Executivo lembrou que a atual administração estadual já investiu R$ 230 mil em poços tubulares em Lajes, nas comunidades de Quixabeirinha, Tapuio e Santa Fé, e R$ 99 mil na banda filarmônica do município.

Após a inauguração do Café Cidadão, o Governador visitou o Hospital de Lajes que atende aquela cidade e municípios vizinhos. O Governo do Estado fez a entrega de 600 quilos de alimentos, material de higiene e de limpeza através do Ipem – Instituto de Pesos e Medidas. “Os produtos são de qualidade e foram apreendidos por nossa fiscalização por apresentarem divergência no peso ou quantidade especificadas nas embalagens, o que representa uma lesão ao consumidor, mas perfeitamente apropriados ao consumo”, explicou o diretor do Ipem, Cyrus Benavides, destacando a atuação do órgão em defesa do consumidor. O hospital de Lajes realiza em média 4 mil atendimentos e cirurgias por mês.

SEGURANÇA ALIMENTAR DO GOVERNO DO RN HOJE

O Café Cidadão é um programa de segurança alimentar que oferece café da manhã nutritivo e de qualidade a preço acessível. Nas 18 unidades instaladas, o programa oferece 186 mil cafés da manhã por mês em onze municípios do Rio Grande do Norte.

RESTAURANTES POPULARES

Desde dezembro de 2016 foram inaugurados seis restaurantes populares. Hoje são 32 unidades e a meta é abrir mais 18. Semanalmente são servidas mais de 110 mil refeições na hora do almoço ao preço de R$ 1,00 (um Real.)