Governo garante segurança jurídica e incentivos para novos investimentos

O governador Robinson Faria se reuniu nesta sexta-feira, 09, com diretores das empresas que são as maiores empregadoras do setor privado no Rio Grande do Norte para tratar de novos investimentos. Na reunião acontecida na sede da indústria Guararapes, em Extremoz, o Governador garantiu segurança jurídica aos investidores, a manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (PROADI), que conta com 100 empresas ativas beneficiadas, gerando aproximadamente 25 mil empregos diretos, e os benefícios do RN Gás Mais, de incentivo ao uso do gás natural para indústrias e estabelecimentos comerciais.

Participaram da reunião grandes líderes do setor têxtil nacional: o presidente do Grupo Guararapes, Nevaldo Rocha; das Lojas Riachuelo, Flávio Rocha; o presidente da Vicunha Têxtil, Ricardo Steinbruch; o diretor executivo de operação da Índigo e Brim, Marcel Yoshimi Imaizumi; e o diretor Industrial da Coteminas, João Batista Gomes Lima.

“Estamos assegurando regras claras para a ampliação dos negócios em nosso Estado, agilizando a liberação de licenças ambientais, modernizando e agilizando o RN Gás Mais e o Proadi para que venham os novos investimentos que fazem crescer nossa economia, geram renda, empregos e oportunidades de outros negócios”, afirmou Robinson Faria.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Flávio Azevedo também participou da reunião e destacou que “o Governo reforça sua política para atração e consolidação de novos investimentos, o que é fundamental para o crescimento econômico”.