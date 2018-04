Governo formaliza nomeação de Braga Netto como interventor federal no Rio

Crédito: Agência Estado / foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (13/4), traz a nomeação do general Walter Souza Braga Netto no cargo de interventor federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. A formalização da nomeação ocorre quase dois meses depois da decretação da intervenção pelo presidente Michel Temer, ocorrida em 16 de fevereiro.

Segundo a portaria de nomeação, o cargo a ser exercido por Braga Netto tem caráter transitório e é lotado na Casa Civil da Presidência da República. Nessa quinta-feira (12/4), o governo publicou medida provisória e decreto para criar cargos, incluindo o do interventor, para compor o Gabinete da Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro. A vigência da intervenção vai até 31 de dezembro de 2018.