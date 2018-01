Governo Federal anuncia liberação de R$ 420 milhões para o Rio Grande do Norte

Crédito da foto: Alan Santos/PR

O Governo Federal garantiu um repasse de R$ 420 milhões para investimentos nas áreas de saúde e segurança do Rio Grande do Norte. A informação foi divulgada pelo Ministério da Fazenda após reunião do governador Robinson Faria, bancada federal do estado, o presidente Michel Temer, os ministros da Fazenda, Fernando Meirelles, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, e o ministro de Planejamento Dyogo Oliveira.

Dos R$ 420 milhões, R$ 320 milhões serão destinados à saúde e os demais R$ 100 milhões, à segurança pública. Estado enfrenta crise financeira. A transferência do valor seguirá o trâmite processual legal, e se dará por meio de convênios e programas já existentes no Orçamento federal.

Apesar de ser uma ajuda relevante em áreas essenciais, este montante não pode ser empregado na folha de pagamento, cuja regularização tem sido uma das prioridades da gestão estadual. Neste sentido, o governo federal se comprometeu a concluir no próximo dia 25 o diagnóstico das contas estaduais chegando às possíveis saídas para o reequilíbrio fiscal.