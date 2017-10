Governo faz parceria com setor privado para incorporar 5 mil câmeras ao Ciosp

Uma nova ação do Governo do Estado vai permitir a integração de cinco mil câmeras de vigilância ao Centro de Operações Integradas em Segurança Pública (Ciosp) da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed). Para isso foi assinado nesta segunda-feira, 09, o termo de cooperação “Conectados com a Segurança” com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL).

No ato de assinatura, o governador Robinson Faria lembrou que desde o início a atual gestão vinha buscando essa parceria com o setor privado. “Agora concretizamos essa colaboração e a CDL abre caminho para ampliarmos a integração dos sistemas de vigilância privado na luta contra o crime”, afirmou o Governador.

Robinson também citou o acatamento de sua sugestão pelo presidente da República Michel Temer, em promover reunião específica dele, da presidente do Supremo Tribunal Federal e dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados com os governadores para tratar exclusivamente da segurança pública. Essa reunião vai acontecer no final deste mês, no Acre. “A insegurança pública hoje é resultado da falta de uma política pública nacional de segurança. É preciso a soma de esforços da União, dos Estados e dos municípios e uma grande ação envolvendo esporte, lazer, cultura e campanhas educativas em promoção da cidadania”, defende.

Todos os setores produtivos da sociedade civil e condomínios residenciais poderão integrar as imagens das suas câmeras voltadas para as ruas. Isso permitirá uma ampla cobertura da cidade. O termo de cooperação assegura o sigilo da origem das imagens cedidas.

Hoje 20 câmeras do setor privado estão integradas ao Ciosp. A perspectiva é de outras cinco mil venham a ser integradas. “Nós temos tecnologia e recursos humanos capacitados para este trabalho. Nosso propósito é interligar toda Natal”, informou a secretária de Segurança, Sheila Freitas.

O presidente da CDL, Augusto Vaz considerou o acordo assinado com o Governo do Estado “um grande passo para melhorar a segurança”. Ele disse que há 11 anos a CDL discutia essa integração que agora é concretizada.

COMO VAI FUNCIONAR A INTEGRAÇÃO

As câmeras de empresas privadas que compõem o circuito interno, e que estão apontadas para a rua, serão interligadas ao Ciosp.

As imagens poderão ser acessadas em tempo real, online, a qualquer momento no Parque de Monitoramento do Ciosp.

Os registros gravados, pelo termo do acordo de cooperação, devem ser mantidos por até cinco dias para auxiliar as investigações de eventuais crimes, identificação de criminosos ou prevenção de delitos.

As imagens serão essenciais na resolução de crimes ou qualquer outro tipo de ocorrência, como, por exemplo, acidentes automobilísticos.

Ao todo, cerca de 5 mil câmeras estarão interligadas ao Ciosp de forma georreferenciada. Ou seja, tão logo seja verificado o delito é possível designar a viatura mais próxima disponível para o local.

Para operar o sistema não será preciso incremento de policiais por turno em virtude de ser aplicado o monitoramento por demanda, ou seja, as câmeras serão acessadas caso um crime seja reportado.

O sistema de cooperação é uma tendência verificada na segurança pública de outras cidades do Brasil, como São Paulo, e em outros países, como no caso de Londres, na Inglaterra.

A princípio, o projeto contempla apenas Natal, mas a ampliação para os municípios da região metropolitana e, posteriormente, Mossoró, também está nos planos de expansão da Sesed.

O próximo passo é que os imóveis residenciais também possam fornecer as imagens para o Ciosp.

Para isso, empresas, condomínios ou qualquer pessoa jurídica que tenha interesse em aderir ao projeto pode entrar em contato com a CDL Natal no 4009-0000 ou pelo endereço de email segurança@cdlnatal.com.br.

ASSECOM/RN – Demis Roussos