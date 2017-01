Governo entrega cadeiras de rodas e apresenta novo formato do programa do leite

Na manhã de ontem quinta-feira (12), a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas-RN), e o Centro de Reabilitação Infantil (CRI), realizaram a entrega de 120 cadeiras adaptadas para portadores de necessidades. O evento aconteceu na 2º Regional de Mossoró e contou com a participação do governador Robinson Faria, da secretária da Sethas-RN, Julianne Faria e do Ministro da Saúde, Ricardo Barros.

“Esta é uma ação humanitária de nossa gestão, uma ação solidária. O Governo tem que ter coração e não trabalhar como uma máquina fria”, assinalou o governador, que fez a abertura da solenidade.

No local, também estava sendo realizado o mutirão para confirmação dos beneficiários do novo formato do Programa do Leite com o objetivo de assegurar que o benefício esteja sendo entregue à população em vulnerabilidade social.

A equipe da Sethas-RN explicou para população os critérios para receber o benefício. O novo formato utiliza o Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) para identificar as famílias em vulnerabilidade social e garantir que o programa chegue a quem realmente precisa. Além disso, foi feita uma explanação sobre o Portal do Leite, site disponível para consulta de beneficiários e pontos de distribuição.

A secretária Julianne Faria ressaltou a importância da mudança. “Esse novo formato dá mais transparência ao programa, além de garantir que o leite chega aqueles que realmente precisam. E com a utilização do CadÚnico vamos conseguir identificar os beneficiários que se encaixam nos critérios do programa”, finalizou.

O mutirão para consulta e confirmação dos beneficiários continua na sexta-feira (13), no Vila Cidadã do bairro Santo Antônio, das 9h às 15h.