Governo entrega bandas filarmônicas e libera R$ 1,5 milhão para comunidades do Agreste

A valorização da agricultura familiar faz parte dos indicativos estruturantes do Governo do Estado e compõe, nesta quarta-feira, 03, a agenda do governador Robinson Faria no município de Goianinha. A solenidade será às 16h, no Complexo Educacional Severino Pacheco da Costa (Pachecão).

Na ocasião, o governador assina as ordens de serviço dos Projetos de acesso à água e inclusão produtiva das associações do território Agreste Litoral Sul no valor de R$ 1,5 milhão para os municípios de Goianinha, Monte Alegre, Santo Antônio e Vera Cruz. Os investimentos são do Governo Estado, por meio do Governo Cidadão através dos Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial.

‘’Estaremos assinando os contratos para o início das obras para a construção de poços e sistemas de distribuição de água. As ações do Governo valorizam as práticas de produção da agricultura familiar e impulsam a melhoria na vida das pessoas. Os projetos de acesso à água vai permitir ainda que os pequenos agricultores alcance acesso a mercados’’, destaca o Secretário de Gestão de Projetos e Metas de Governo, Vagner Araújo.

O governador Robinson Faria autoriza ainda os convênios para incentivo e apoio a projetos de Economia Solidária para o munícipio de Lagoa de Pedras. O investimento de R$ 283.978 será para a construção de uma fábrica de bolos que beneficia diretamente 29 famílias e promove alternativas de geração de emprego e renda.

‘’ Estamos beneficiando 269 famílias com projetos de acesso à água e inclusão produtiva. Estas ações têm finalidade multidimensional, ou seja, envolvem fomento da organização social, construção de redes de produção e comercialização, além da geração de emprego e renda para as famílias envolvidas’’, diz a secretária da Sethas-RN, Julianne Faria.

BANDAS FILARMÔNICAS PARA JUVENTUDE RURAL

Durante a agenda do Governador Robinson Faria no munícipio de Goianinha serão entregues os instrumentos as Bandas Filarmônicas para Juventude Rural em 4 municípios: Arês, Goianinha, Nova Cruz e Várzea. Cada associação, nos municípios recebeu 81 instrumentos musicais, capacitação de maestro e equipamentos de informática. No total, o investimento foi de R$ 396 mil.