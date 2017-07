Governo e Sebrae discutem projetos para o desenvolvimento de negócios no RN

O governador Robinson Faria se reuniu na manhã desta sexta-feira (14) com o superintendente do Sebrae/RN, José Ferreira de Melo Neto, e diretoria do órgão. Em pauta, projetos em andamento para o desenvolvimento dos negócios de microempreendedores no Rio Grande do Norte.

Durante a reunião, Robinson Faria e a diretoria do Sebrae falaram sobre parcerias entre os dois órgãos que beneficiam a economia do RN. Entre eles, o grupo destacou a Rede Simples, um sistema informatizado da Junta Comercial que facilita a abertura de empresas, e o projeto “Despertar” em conjunto com Secretaria de Educação do Estado, que leva o ensino do empreendedorismo a 112 escolas, em 84 municípios, beneficiando mais de quatro mil alunos.

Robinson Faria destacou que o governo investe em um ambiente favorável à abertura de novos negócios em diversas áreas econômicas. “Nossa gestão é parceira dos empreendedores e trabalhamos na geração de emprego e renda diariamente. Para isso, contamos com a parceria do Sebrae para desenvolver projetos importantíssimos em todo o estado nas áreas do agronegócio, comércio, serviços e indústria”, afirmou o governador.

Ainda no encontro, foram discutidas novas propostas para aquecer ainda mais o setor econômico. O superintendente do Sebrae sugeriu a criação de uma Lei Geral da Micro e Pequena Empresa do RN e de um programa de Energia Solar para microempresários. “São ações que podem incentivar o surgimento e crescimento de novos negócios”, disse José Ferreira. Ele ainda acrescentou que “o mercado mostra sinais de recuperação e deve melhorar o saldo de empregos no segundo semestre deste ano.

Microempresas no RN

De acordo com dados do Sebrae/RN, o estado potiguar possui 151.816 pequenos negócios, sendo a maioria relacionada ao comércio varejista, representando 8,01% do total.

Entre as ações do Governo do Estado para fomentar o crescimento de novas microempresas está o Escritório do Empreendedor. O projeto, coordenado pela Junta Comercial do RN, reúne em um único local todos os serviços necessários para a abertura de uma empresa, reduzindo o processo que antes levava cerca de 200 dias para 24 horas.São oferecidos os serviços da própria Jucern, da Receita Federal, Corpo de Bombeiros, Idema, Semurb, Suvisa, VISA Natal, Secretaria de Tributação e da Agência de Fomento (AGN). O Escritório do Empreendedor fica localizado no Shopping Via Direta, em Natal, e funciona das 9h às 19h.

Até junho deste ano, o projeto já realizou quase 10 mil atendimentos e recebeu 1.100 pedidos de abertura de empresas. Cerca de 95% dos pedidos foram efetivados.