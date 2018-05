Governo e bancada do RN pedirão ao Ministério do Planejamento recursos para concluir Barragem de Oiticica

Crédito: Senadora Fátima Bezerra – PT/RN

Em audiência com bancada do Rio Grande do Norte, o ministro da Integração Nacional, Antônio de Pádua, informou que o estado precisa discutir com o Ministério do Planejamento a ampliação da carteira de projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para garantir a conclusão da barragem de Oiticica.

Na reunião, ficou definido que o governador, juntamente com a bancada, irá tratar com Ministro do Planejamento, Esteves Conalgo, a liberação de um aditivo no valor de R$ 239 milhões, para a conclusão da Barragem de Oiticica. A audiência, realizada nesta quarta-feira,10, foi solicitada pelo secretário de Recursos Hídricos do RN, José Mairton Figueiredo de França.

“Infelizmente, nós saímos de lá sem o problema ser solucionado. Esperamos que o governo federal resolva a questão. Não podemos deixar que a barragem de Oiticica, uma das principais obras do complexo da transposição do Rio São Francisco, que garantirá a segurança hídrica a toda região do Seridó, seja interrompida”, disse a senadora Fátima Bezerra.

Na ocasião, o ministro confirmou que estará na próxima quarta-feira na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, presidida pela senadora Fátima, para tratar do andamento das obras do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, bem como das obras complementares, como o Ramal do Apodi, a Barragem de Oiticica e outras.