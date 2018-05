Governo do RN inaugura Café Cidadão e mais um Restaurante Popular em Caicó

Crédito: Anderson Santos

O Governador Robinson Faria vai a Caicó, nesta segunda-feira (14), para entregar à população as unidades do Café Cidadão e Restaurante Popular do município de Caicó, região do Seridó. O Café será inaugurado às 8h, e o Restaurante às 11h.

Essa será a segunda unidade do Restaurante Popular no município e oferecerá por dia 500 almoços. A unidade funcionará no bairro Boa Passagem, na Av. Dr. Mariz, próximo ao cemitério. Já o Café Cidadão será instalado no Centro da cidade, no cruzamento das Ruas Renato Dantas e Manoel Felipe. Serão oferecidos por dia 300 cafés da manhã.

“As ações de segurança alimentar têm verba carimbada, que não pode ser usada para outro fim. São os recursos do Fecop, Fundo de combate à pobreza. Os Restaurantes e Cafés facilitam a vida das pessoas e dão acesso à alimentação saudável a quem mais precisa. Também, ajudam na emancipação das mulheres uma vez que as libertam da dupla jornada, a de cuidar da casa, permitindo que possam trabalhar, estudar, se capacitar, assim como os homens”, esclareceu o secretário Vagner Araujo, titular da Sethas-RN.

O programa Restaurante Popular garante ao trabalhador uma refeição diária com alto valor nutritivo ao custo simbólico de R$ 1. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 13h. O programa conta atualmente com 34 unidades em 26 municípios potiguares, assegurando diariamente almoço à população de menor poder aquisitivo. São oferecidos cerca de 490 mil almoços por mês.

O Café Cidadão oferece café da manhã nutritivo e balanceado pelo custo simbólico de R$ 50 centavos. O programa é voltado para a população em vulnerabilidade social e para o trabalhador potiguar. O café da manhã funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 8h, e possui um cardápio de café, pão, leite, bolacha, cuscuz, fruta e produtos regionais. Atualmente, o programa conta com 19 unidades em 16 municípios potiguares, oferecendo 91 mil cafés por mês.