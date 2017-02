Governo do RN divulga nomes dos detentos que fugiram de Alcaçuz durante rebelião

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte divulgou nesta quarta-feira (1º), através da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc), os nomes dos 54 detentos que conseguiram escapar da Penitenciária Estadual de Alcaçuz durante os 14 dias em que o presídio ficou sob domínio dos apenados.

A lista inicial fornecida pelo Governo continha 56 nomes, mas como dois já foram recapturados, baixou para 54. Aliado à lista, a Sejuc também divulgou a imagem de cada um dos fugitivos e conta com o apoio da população para encontrá-los e recapturá-los ao sistema penitenciário do RN.

Veja abaixo a lista dos detentos fugitivos:

Adeilson Nunes da Silva

Alan Dantas Marques

Alef Marrone da Silva

Antonio Ezequiel da Silva

Bonfim Tarcísio da Silva

Caio Victor da França Silva

César da Silva Costa

Douglas Winnes Silva de Jesus

Eclesiastes Alves de Carvalho

Edivanildo Souza de Oliveira

Edson Corsino de Oliveira

Estefanio Silva Caetano

Etifanio Sheridan Lucas

Fabio Luiz de Oliveira

Francisco Alex Silva Câmara

Francisco Cleanto da Silva Barbosa

Francisco Danilo Nunes Aquino

Francisco das Chagas Barbosa dos Santos

Francisco Job de Oliveira

Francisco Rodrigues da Silva

Gilberto Lopes de Moura

Gilvan Rocha da Costa

Igor Alves do Nascimento

Iraclan Nascimento Queiroz

Iranilson dos Santos Silva

Izaquiel Ramos da Silva

Jeferson Santos da Silva

Jesus Alisson Cavalcanti Pereira

Joalison Bruno Cabral

Jobson Luiz de Carvalho

José Batista de Souza

José Carlos Firmino sa Silva

José Francisco Xavier Neto

José Ivanildo Pinheiro de Lima

José Lindemberg Dantas Nascimento

Josenaldo Vilela Araújo

Kelvin Nascimento da Silva

Kleber Cordeiro de Morais

Laerte Ambrosio de Oliveira

Natécio de Lima

Pedro Bezerra de Oliveira

Rafael Silva de Souza

Reinaldo da Silva Xavier

Renato Berg Lopes da Silva

Rodrigo Leandro Santos

Ruliklebson Nascimento de Souza

Rumascelli Afonso de Oliveira

Shakespeare Costa de França

Thiago Balbino da Fonseca

Thiago de Souza Vilarinho

Thiago Batista Coelho

Valdemir Gomes de Oliveira

Walter Valério Tenório de Araujo

Willame Albano da Silva