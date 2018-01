Governo do Estado publica edital de concurso público na área da saúde

Crédito da foto: Tribuna do Norte/Arquivo

A Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos (SEARH) divulgou nesta quinta-feira, 4, o edital do Concurso Público para provimentos de cargos no quadro permanente da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte. O documento foi publicado no site da Comissão Permanente de Vestibular (Comperve).

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente no site da Comperve no período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro. Serão distribuídas 370 vagas em várias especialidades para os níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.030,26 A R$ 3.710,00O destaque fica para 155 vagas para Técnico de Enfermagem, 60 para enfermeiro.

A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 25 de março em Natal. Existe a possibilidade de outras cidades da Região Metropolitana também ter locais de aplicação da prova.

Os candidatos doadores de sangue, os que trabalharam para a Justiça Eleitoral, doadoras de leite materno têm direito à isenção da taxa de inscrição do concurso. Segundo o edital, para usufruir o direito, o candidato deverá preencher e solicitar a isenção no Formulário de Inscrição e entregar, na sede da Comperve ou enviar via SEDEX endereçado à Comperve (Av. Sen. Salgado Filho, Campus Universitário – Lagoa Nova, CEP: 59078-970), nos dias úteis do período de 15 a 26 de janeiro de 2018, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, cópias dos documentos que constam no edital.

Confira aqui o edital do concurso.

Confira abaixo o quadro com as vagas: