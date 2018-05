Governo do Estado em parceria com Prefeitura promoverá cursos de qualificação para profissionais do turismo em Currais Novos. Inscrições até sexta, 25

Jornalista: João Bezerra

O Governo do RN através da Secretaria Estadual de Turismo promoverá no segundo semestre deste ano em Currais Novos três cursos de qualificação para profissionais do turismo, capacitações estas que serão ministradas por profissionais do SENAC. Os cursos técnicas para garçom, qualidade em serviços turísticos e técnicas em guiamento em geoturismo contarão com 20 alunos por turmas. As inscrições são limitadas e se encerram na próxima sexta-feira (25) na Secretaria de Municipal de Turismo de Currais Novos (Avenida Cel. José Bezerra, 10). A Prefeitura Municipal é parceira desta qualificação.

Os recursos para a realização destas capacitações são do Projeto Governo Cidadão/Governo do Estado.