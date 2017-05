Governo do Estado e Câmaras Municipais do RN selam parcerias em ações de cidadania

O governador Robinson Faria se reuniu na manhã desta segunda-feira (15), na Governadoria, com o presidente da Federação das Câmaras Municipais do RN (Fecam), Raniere Barbosa, vereadores de Natal e presidentes de Câmaras Municipais do Estado, para celebrar um convênio com a Escola de Governo. A Fecam solicitou ao governador que cursos sejam ofertados aos servidores das Câmaras Municipais, e prontamente, a parceria foi confirmada

“A Escola de Governo vai ofertar os cursos de qualificação aos vereadores e servidores das câmaras municipais para tornar os serviços mais eficientes e ágeis, trazendo melhores serviços e resultados a população”, disse Robinson.

Ainda na reunião, Robinson conversou com os vereadores da capital sobre o projeto “Câmara Cidadã”, desenvolvido pela casa legislativa de Natal. Na oportunidade, o também Presidente da Câmara de Natal, Raniere Barbosa, pediu o apoio do Governo para oferecer ações do ITEP, Fundação José Augusto e de Saúde durante o evento, a ser realizado uma vez por mês em bairros do município.

Robinson destacou que um projeto semelhante já é realizado pelo Governo Estadual, o “Vila Cidadã”, desenvolvido pela Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social em diversas regiões do RN. “Muito importante a Câmara de Natal também realizar essas ações e vamos ser parceiros para expandir ainda mais os serviços de emissão de RG, exames de saúde, atividades culturais e de assistência social para os moradores da capital”, informou o governador.

Raniere Barbosa afirmou que “o encontro é inédito para os presidentes de câmaras municipais, pois o governador se mostrou aberto a receber os representantes mais próximos do povo e ouvir demandas das cidades do interior do Estado. Além disso, é uma forma de fortalecer as câmaras e celebrar parcerias, como as que foram confirmadas hoje”.

Durante o encontro, Robinson Faria também recebeu pleitos dos municípios nas áreas da segurança, assistência social, recursos hídricos e infraestrutura.