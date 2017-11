Governo convoca candidatos para prova objetiva do Curso de Agente Penitenciário

O Governo do Estado, por meio da Comissão Especial do Concurso Público para provimento de vagas para Agente Penitenciário – Nível I, publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (1º) a convocação para a realização da Prova Objetiva do Curso Específico de Formação de Agente Penitenciário – CEFAP/SEJUC. São 571 (quinhentas e setenta e uma) vagas para o cargo de Agente Penitenciário – Nível I da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte (SEJUC/RN).

A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, vai avaliar os conhecimentos teóricos adquiridos durante o CEFAP e será realizada no próximo dia 5 de novembro de 2017, às 8h (conforme o horário oficial do Estado do Rio Grande do Norte), com duração de 04 (quatro) horas, no Centro Estadual de Educação Profissional Lourdinha Guerra, localizado na rua Antônio Lopes Chaves, 290 – Nova Parnamirim, Parnamirim – RN. A lista de convocados está disponível no DOE (http://www.diariooficial.rn.gov.br) e no site do Idecan (http://www.idecan.org.br).

O candidato deve ficar atento no tocante à identificação correta do local, data e horário de realização da etapa e o comparecimento no horário determinado, uma vez que, segundo o edital, em hipótese alguma será realizada qualquer etapa fora do local, horário e data determinados, assim como não haverá segunda chamada para a realização da prova, sendo eliminado o candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado.

Os candidatos convocados para esta etapa deverão comparecer ao local indicado para realização da avaliação com 60 (sessenta) minutos de antecedência do horário fixado para seu início, uniformizados e munidos de documento de identidade original e caneta esferográfica de corpo transparente com tinta azul.

Na edição de amanhã (2) do DOE será publicada a relação dos candidatos sob judice.

ASSECOM/RN