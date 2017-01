Governo autoriza emprego da força-tarefa de intervenção na Penitenciária de Alcaçuz

Portaria número 94 publicada na edição desta quarta-feira, 25, no Diário Oficial da União (DOU) autoriza o emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta.

Segundo o documento, os homens vão atuar “em caráter episódico e planejado, em apoio ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, para exercer atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia de presos” na maior unidade prisional do estado que desde o último dia 14 os presos estão rebelados.

Ainda de acordo com a portaria, a operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública do RN e o número de profissionais a ser disponibilizado pelo Ministério da Justiça e Cidadania obedecerá ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação.

A força-tarefa é o braço penitenciário da Força Nacional de Segurança e é composta por agentes penitenciários cedidos pelo governo federal e por governos estaduais para atuar em presídios onde ocorram rebeliões.

No total, a força-tarefa terá 100 agentes, dos quais uma parte irá imediatamente para o Rio Grande do Norte a pedido do governador Robson Faria. Eles vão ajudar a manter a ordem na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, região metropolitana de Natal enquanto ocorrem as obras de reconstrução do presídio, que foi depredado após a última rebelião.

A Penitenciária de Alcaçuz vive uma guerra entre duas facções desde o dia 14 de janeiro, quando pelo menos 26 presos foram assassinados brutalmente e boa parte da unidade passou a ser controlada pelos detentos. Agora, o plano das autoridades de segurança pública é manter homens das três tropas especiais no interior do estabelecimento até a conclusão da instalação dos seis últimos contêineres, antes de iniciar a construção do muro definitivo, de concreto, que dividirá a área interna da penitenciária.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social, o muro definitivo deve ficar pronto em pouco mais de 15 dias. As placas pré-moldadas já foram encomendadas e, segundo o fabricante, devem ser entregues em cerca de dez dias.

A portaria entra em vigor na data de sua publicação e é assinada pelo ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre Moraes.