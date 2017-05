Governo agiliza regularização fundiária de comunidades quilombolas

Para discutir a regularização fundiária de comunidades quilombolas espalhadas pelo estado, o Secretário de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária, Raimundo Costa, esteve reunido com a Coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (COEPPIR), Mary Regina dos Santos Costa. O encontro foi na sede da Seara, em Natal. De acordo com a Coeppir, da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc) existem atualmente, 60 comunidades quilombolas em todo o Rio Grande do Norte, mas apenas 15 receberam titularização fundiária, sendo reconhecidas oficialmente como quilombo no território nacional. Para aumentar esse número, um Projeto de Lei já está em tramitação e sendo discutido no âmbito das secretarias de governo, visando justamente instituir a Política Estadual para Comunidades Remanescentes de Quilombos no Estado. Essa Política Estadual tem como objetivo geral reconhecer, promover e proteger os direitos dos quilombolas, respeitando suas identidades, formas de organização e instituições.

foto: Serra de Cuité – blogger