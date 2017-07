Governo acelera criação de projeto para expansão de internet no RN

O Governo do Estado e as principais entidades de ensino superior do Rio Grande do Norte se reuniram na tarde desta quarta-feira, 5, para dar celeridade ao acordo com Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e a Rede Nacional de Pesquisa (RNP). A parceria tem como objetivo conectar, em alta velocidade, universidades públicas e institutos de pesquisas federais, e também interconectar diferentes instituições do interior do Estado.

A interiorização será possível através do Programa Veredas Novas nos Estados, iniciativa nacional do MCTIC, e utilização e ampliação da Rede Ipê, por meio de cooperação técnica de parceiros, como empresas de tecnologia da informação, operadoras de telecomunicações e dezenas de provedores locais e regionais de internet.

De acordo com a Secretária-Chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes Cunha, o Governador Robinson Faria já manifestou ao Ministério interesse na proposta de integração. Para a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ângela Paiva, essa agilidade é fundamental “para que o Estado seja priorizado na instalação, ainda em 2017”.

Durante o encontro foi constituído um Grupo de Trabalho responsável pela elaboração de um projeto básico de Rede Estadual que irá definir os pontos prioritários no RN, propondo a expansão da rede para municípios do interior, além de postos de saúde, escolas estaduais e delegacias. O GT é composto por membros da UFRN, UERN, IFRN, UFERSA, FAPERN, SEEC, SESED e SESAP. A primeira reunião acontece na próxima segunda-feira (10).

Participaram da reunião, a reitora da UFRN, Ângela Paiva, o diretor do Instituto Metrópole Digital, Ivonildo Rêgo, o coordenador do Ponto de Presença (Pop-RN), Sérgio Fialho, além dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Flávio Azevedo, e da Educação, Cláudia Santa Rosa.