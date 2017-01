Governador segue com agenda de trabalho em Mossoró nesta sexta-feira (13)

O governador Robinson Faria segue no terceiro dia de agenda administrativa em Mossoró nesta sexta-feira (13). Algumas ações previstas tiveram mudança no horário. Pela manhã, o governador irá ao Armazém da Rede Xique Xique, terá audiência com os Diretores da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do RN (ADUERN), além da participação no projeto Vila Cidadã, no bairro Santo Antônio.

No período da tarde, Robinson Faria continua a agenda com a apresentação das novas instalações do prédio do Idema, as entregas do prédio do Centro de Educação Profissional Tecnológico e a reforma da Escola Cardeal Câmara. O governador encerra a agenda na cidade com a entrega dos cheques do programa Microcrédito do Empreendedor no Ginásio Pedro Ciarlini, a partir das 16h.

Confira abaixo os horários e locais da agenda de trabalho do Governo do Estado em Mossoró nesta sexta-feira (13):

9h30 – Visita ao Armazém da Rede Xique Xique. Local: Centro.

10h30 – Audiência com diretores da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – ADUERN. Local: Sede da Potigás.

11h – Participação do evento Vila Cidadã com ações integradas para atendimento à população. Local: Campo de Futebol da Estrada da Raiz. Local: Santo Antônio.

13h – Almoço de trabalho do IDEMA e SETHAS. Será feita a apresentação das novas instalações do prédio do IDEMA que funciona no Centro da cidade que passará a contar o Posto Avançado da Central do Cidadão. Local: Hotel Vila Oeste.

14h – Entrega do prédio do Centro Estadual de Educação Profissional Tecnológica de Mossoró, assinatura do Decreto que cria o referido Centro e assinatura do edital para o processo que selecionará os gestores dos novos sete centros do estado. Local: Alto São Manoel.

15h – Entrega da obra da reforma da Escola Cardeal Câmara que passa a funcionar em tempo integral. Local: Centro.

16h – Entrega dos cheques do Programa Microcrédito do Empreendedor. Local: Ginásio Pedro Ciarlini.