Governador se reúne com presidentes de Câmaras Municipais do RN e firma parcerias

O governador Robinson Faria (PSD) se reuniu segunda-feira (15) com a Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte (Fecam-RN), que esteve representada não apenas por seu presidente, Raniere Barbosa (PDT), como também por diversos presidentes de legislativos de cidades do interior do Estado. Também participaram do encontro vários de vereadores de Natal.

A Fecam solicitou ao governador, entre outras coisas, que cursos sejam ofertados aos servidores das Câmaras Municipais pelo interior do Estado. A proposta foi prontamente aceita por Robinson Faria. Depois, os próprios presidentes de Câmaras tiveram a oportunidade de solicitar melhorias na segurança pública das suas cidades e pedir por mais investimentos na questão hídrica. Ações nas áreas de assistência social e infraestrutura também foram solicitadas.

Segundo Raniere Barbosa, o encontro “inédito” entre presidentes de legislativos municipais e o governador Robinson Faria foi importante “para fortalecer as Câmaras com as parcerias que serão firmadas a partir de agora junto ao governo do Estado”. Além disso, continuou o presidente da Fecam-RN, o gesto do governador ao receber os membros da Federação mostrou a importância que os vereadores possuem, por serem os “representantes mais próximos do povo”.

A presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Isabel Montenegro, destacou a importância do encontro. “Pelo governador ter recebido a todos nós vereadores porque estamos diariamente lidando com os problemas da população e sendo cobrados e também ressaltar o trabalho que o vereador Raniere está promovendo em tornar esse encontro possível, firmando as parcerias e descentralizando a gestão da Fecam”, disse.

Para o governador Robinson Faria, “a Escola de Governo vai ofertar os cursos de qualificação aos vereadores e servidores das câmaras municipais para tornar os serviços mais eficientes e ágeis, trazendo melhores serviços e resultados a população”.