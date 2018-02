Governador Robinson transfere Parque em Caicó para Associação de Criadores

Crédito da foto: Rayane Mainara

O governador Robinson Faria assinou na manhã desta quarta-feira (21), o termo de cessão da administração do Parque Monsenhor Walfredo Gurgel, na cidade de Caicó, para a Associação Seridoense de Criadores (Asserc). A assinatura aconteceu no Centro Administrativo, em Natal.

Com a transferência, o governo terá uma economia de cerca de R$ 120 mil por ano com a manutenção do parque. Além disso, a ação vai permitir que a Asserc utilize o espaço de forma contínua para realizar projetos de desenvolvimento agropecuário.

Robinson Faria explicou que a cessão para a iniciativa privada vai diminuir despesas e fomentar o agronegócio na região do Seridó. “Neste momento precisamos reduzir gastos e economizar ao máximo os nossos recursos. A associação mostrou que está interessada e que tem condições de aproveitar melhor o espaço. Acreditamos que a nova administração vai incrementar ainda mais os negócios agropecurários no Rio Grande do Norte”, ressaltou o governador.

Durante o encontro, o governo assumiu o compromisso, a pedido da população, de transferir a feira do Gado, que acontece aos sábados no centro de Caicó, para o Parque Walfredo Gurgel. “A reivindicação é antiga e agora os comerciantes de gado terão um espaço mais adequado para comercializar o produto”, afirmou o secretário de Agricultura do RN, Guilherme Saldanha.

“Essa parceria é muito importante para a categoria, pois agora teremos um local com estrutura para promover eventos, cursos e atividades relacionados ao agronegócio, levando mais oportunidades ao homem do campo”, destacou o presidente da Asserc, Sérgio Torres.

O período inicial da cessão é de quatro anos e pode ser prorrogado por igual ou superior período.

Participaram da solenidade a diretora geral do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Cátia Lopes, o diretor do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária, Camilo Collier e também representantes da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte (Faern), Sebrae, Associação Norte-Riograndense de Criadores (Anorc), Associação Norte-Riograndense dos Criadores de Ovinos e Caprinos (Ancoc), Associação Norte-Riograndense de Criadores de cavalos quarto de milha (Anqm) e núcleos de criadores de gado sindi, pardo suíço e guzerá e outros agropecuaristas.