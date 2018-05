Governador Robinson espera arrecadar mais de R$ 300 milhões com venda da conta-salário

Crédito da foto: Marcos Garcia/JORNAL DE FATO

No final de 2017, quando a crise financeira do Estado do RN alcançou a fase mais aguda, o vice-governador Fábio Dantas (PSB), à época ainda aliado do governador Robinson Faria (PSD), sentenciou que a crise só seria resolvida – ou amenizada – com entrada de “dinheiro novo” nos cofres públicos. Meses antes, Dantas havia encaminhado à Assembleia Legislativa, em nome do governo, um pacote fiscal que previa arrocho nas contas, aumento de impostos e abria caminho para o Estado contrair empréstimos, o que geraria o dito dinheiro novo.

Momento seguinte à crise, com a greve das forças de segurança que levaram o Estado a viver o “inferno” com mais de 90 homicídios e mais de 700 crimes de assaltos, arrastões e arrombamentos no espaço de uma semana, o próprio governador Robinson mandou à Casa Legislativa o que ele batizou de “RN Urgente”. Um pacote com medidas amargas, que também geraria “dinheiro novo”.

Não saiu do papel. Nem a sugestão de Dantas, muito menos o RN Urgente. A crise se agravou ainda mais, com o governo atravessando dois anos seguidos, e ininterruptos, sem pagar salários em dia, chegando a acumular quase três meses a determinadas categorias de servidores públicos.

O governo, reconheça-se, até tentou abrir algumas comportas, como o pedido de empréstimos de quase R$ 1,7 milhão, ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, sendo impedido por falta de crédito e por entraves legais. Esses empréstimos continuam esperando o “sim” do Tesouro Nacional, que por sua vez continua aguardando que o governo estadual resolva as suas pendências legais.

Não é fácil.

Mas, o governador Robinson, pela própria necessidade de criar uma agenda positiva em ano eleitoral (ele tentará reeleição), cava uma nova possibilidade. O governo vai vender a gestão das contas das folhas de pagamento dos servidores e dos fornecedores. A chamada do pregão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (1º), com data para realização no dia 14 deste mês, às 9h, no auditório da Secretaria de Administração.

Robinson trabalha com a previsão de arrecadar até R$ 330 milhões. O valor representa 78% da folha de pagamento dos servidores, que gira em torno de R$ 420 milhões – valor bruto.

Somada a outras receitas, que dão sinais de recuperação, o governador acredita que colocará os salários em dia antes de homologar o seu nome à reeleição. O que lhe daria fôlego para um novo discurso. Ele está precisando. Muito.