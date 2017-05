Governador reúne secretários para acompanhar andamento de obras

Em reunião com parte do secretariado, o governador Robinson Faria tratou sobre a execução e o andamento de várias obras nas diversas regiões do Estado. “Estamos trabalhando fortemente para dar andamento a obras que proporcionarão efetivos retorno social e econômico”, destacou o Governador.

Entre as obras estão a ampliação do Centro de Convenções de Natal, que está tendo a capacidade duplicada de seis para 12 mil pessoas; a da adutora Apodi/Mossoró/Caicó, o saneamento básico, o Museu da Rampa, o Hospital da Polícia Militar, a Cadeia Pública de Ceará Mirim, além da conclusão de obras de mobilidade urbana e rural, como a Moema Tinoco, na zona norte de Natal, o acesso sul ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante, a conclusão da Prudente de Morais e várias outras estradas no interior do Estado. “São todas obras importantes que irão favorecer o crescimento da economia, o escoamento da produção, melhor acesso às cidades e às áreas rurais em todas as regiões, o que resultará em geração de novas oportunidades de trabalho e de renda”, afirmou Robinson Faria.

A reunião contou com a presença dos secretários de Estado da Infraestrutura, Jáder Torres, do Gabinete Civil, Tatiana Mendes Cunha, dos Recursos Hídricos, Ivan Junior, de Gestão de Projetos, Vágner Araújo e dos diretores do Departamento de Estradas e Rodagens, Jorge Ernesto Fraxe e da Caern, Marcelo Toscano.