Governador ressalta parceria com Poderes na posse do procurador-geral de Justiça do Ministério Público

O governador Robinson Faria participou, na noite desta segunda-feira, 19, da solenidade de posse do promotor de Justiça Eudo Rodrigues Leite no cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte. A cerimônia aconteceu no auditório da Escola de Governo Dom Eugênio Sales, no Centro Administrativo. Na ocasião, o Chefe do Executivo foi homenageado pela Associação do Ministério Público (Ampern) por nomear o candidato da lista tríplice escolhido pela maioria. Robinson ressaltou a importância da parceria entre os poderes.

“O Rio Grande do Norte é um só para todos, e por isso é tão importante que trabalhemos conjuntamente pelo nosso estado. Já atuamos ao lado do Ministério Público em projetos importantes, e não tenho dúvida de que essa parceria vai continuar nesta nova gestão. Desejo todo sucesso ao promotor Eudo Rodrigues”, assinalou Robinson.

O promotor de Justiça Eudo Rodrigues foi o mais votado em eleição para lista tríplice realizada em meados do último mês de abril e nomeado pelo governador do Estado no início de maio para exercer o cargo de PGJ no biênio 2017/2019.

“Focaremos em dois pilares: diálogo e resolutividade. Estaremos na luta por coesão institucional, unidade, e um Ministério Público que vai continuar avançando”, destacou o recém-empossado, que em seguida parabenizou o governador por nomear o mais votado para o cargo. “Está medida dignifica o Ministério Público do Rio Grande do Norte”.

O empossando é titular da 22ª promotoria de Justiça da comarca de Natal, com atribuições também na defesa do patrimônio público assim como Rinaldo Reis, que comandou o MPRN nos últimos quatro anos, com mandato inicialmente para o biênio 2013/2015, sucedendo o então procurador-geral de Justiça Manoel Onofre de Souza Neto, e depois reconduzido para o cargo no biênio 2015/2017.

Homenagem

Durante a solenidade, o presidente da Associação do Ministério Público (Ampern), o promotor Fernando Batista de Vasconcelos, fez uma homenagem ao governador Robinson Faria pela postura democrática em nomear o promotor mais votado pela classe para o cargo de procurador-geral justiça, quando poderia ter nomeado qualquer outro da lista tríplice, apenas por decisão política.

“Para nossa alegria, demonstrando claramente sua postura democrática e mantendo a tradição de nomear o mais votado da lista tríplice, o governador nomeou Eudo Leite. Assim, caro governador, queremos agradecer e homenagear pelo respeito à autonomia do Ministério Público do Rio Grande do Norte”, afirmou Vasconcelos. Robinson recebeu uma placa da Ampern simbolizando a homenagem.