Governador prestigia encerramento dos festejos religiosos em Santana do Matos

O governador do Estado, Robinson Faria esteve, ontem (26), em Santana do Matos, na região Seridó, para prestigiar o último dia de festejos religiosos de Nossa Senhora de Sant’Ana, padroeira da cidade. O chefe do Executivo acompanhou a tradicional procissão de encerramento ao lado da população local e do prefeito do município, Júnior Guimarães.

“Participo mais uma vez desse cortejo que fecha as festividades da avó de Jesus, Nossa Senhora de Sant’Ana, na cidade. Esse é um momento de fé do povo de Santana do Matos e está cada vez mais bonito, destacou o governador.

Prefeito do município, Júnior Guimarães agradeceu a presença de Robinson. “Santana recebe com muito prazer o governador já em várias ocasiões e esse ano não seria diferente”, disse o gestor.