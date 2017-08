Governador participa do festival de inverno de Cerro Corá

Gastronomia, cultura e arte são alguns dos ingredientes da XV edição do Festival de Inverno de Cerro Corá, que ocorre anualmente na praça Tomaz Pereira de Araújo, localizada no centro da cidade. O município situado no Agreste potiguar costuma registrar uma média de 30 mil visitantes nesse período do ano e, neste sábado (5), teve a presença do governador, Robinson Faria.

O chefe do Executivo estadual esteve acompanhado da prefeita do município Graça Oliveira e do vice, Zeca Araújo, além dos secretários de Estado, Julianne Faria (Sethas) e Getúlio Ribeiro (Relações Institucionais) e do deputado estadual Galeno Torquato.

“O evento movimenta a economia da cidade, atraindo turistas de todos os lugares e conta com nosso apoio desde o início da gestão”, destacou Robinson. Além de participar dos festejos, o governador reforçou compromisso com a cidade. “Vamos fazer a estrada da Produção, de São Tomé a Cerro Corá aguardada a mais de 50 anos pela população. Também vamos sanear o município e instalar uma unidade do Restaurante Popular até novembro deste ano”.

A gestora da cidade, Graça Oliveira, destacou a presença do governador e também lembrou da parceria do governo com a realização da festa. “Chegamos à 15a edição do nosso tradicional festival e cada ano vem aumentando a estrutura da festa e o número de visitantes. Há três anos contamos com ajuda do governo e é sempre um prazer receber o governador em nossa cidade”, destacou.

FESTIVAL

O festival de Inverno de Cerro Corá é realizado no período do clima frio da serra de Santana, em que as temperaturas podem variar de 15º a 20º, podendo chegar a níveis mais baixos. Este ano o evento segue até domingo (6) com a temática “Heranças do nosso povo, tradição de nossa gente”.

Durante os três dias de festival a cidade se transforma num celeiro cultural e gastronômico atraindo centenas de visitantes para a região serrana potiguar. Os turistas e cerrocoraenses têm oportunidade de apreciar as comidas características da região, shows e o artesanato local.