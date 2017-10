Governador participa de celebração que antecede canonização dos Mártires

Trinta santos, todos potiguares, serão conhecidos por todo o mundo, fato inédito na história da igreja católica.

O governador Robinson Faria participou, no início da tarde deste sábado (14), de uma missa que antecede a canonização dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. A celebração aconteceu no Colégio Pio Brasileiro, em Roma, e foi presidida pelo Arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha.

“A Canonização dos Mártires Potiguares é um momento histórico para a igreja católica e para o Rio Grande do Norte. Estou feliz por estar aqui presenciando esse acontecimento tão importante, em que 30 santos potiguares serão conhecidos por todo o mundo, um fato inédito na história da igreja católica. Esperamos que a partir da canonização, nosso estado entre na rota do turismo religioso, atraindo novos visitantes e gerando emprego e renda para o povo potiguar”, destacou Robinson Faria.

Também estiveram presentes a secretária da Habitação, Trabalho e Assistência Social (Sethas), Julianne Faria, coordenadora do grupo de trabalho criado para organizar os eventos da canonização, padres potiguares, religiosos e autoridades brasileiras, como a ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça, representando a presidência da República. A Camerata de Vozes da Fundação José Augusto apresentou-se durante a missa.

A Canonização dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu acontece neste domingo, no Vaticano, a partir das 5h15, horário no Rio Grande do Norte (10h15, horário local na Itália).