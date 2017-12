Governador garante que Associação de Deficientes funcione no Caic

Sadef estava sob ameaça de despejo, mas agora será até ampliada

O governador Robinson Faria assinou neste sábado, 16, protocolo que oficializa a parceria entre o Governo do Estado do RN e a Sadef – Sociedade dos Amigos dos Deficientes Físicos. O protocolo assegura a permanência da sede administração e parque esportivo da instituição no Caic do bairro de Lago Nova em Natal e autoriza a ocupação de mais três salas para ampliar as atividades da entidade.

A Sadef ocupa parte da estrutura do Caic há 15 anos e estava ameaçada de despejo por falta de oficialização nas administrações anteriores. Agora, com o protocolo, a instituição continuará prestando seus serviços e atendendo os associados no Caic. São 160 atletas deficientes físicos beneficiados, sendo 30 deles classificados entre os melhores do Brasil nas competições nacionais nas modalidades de atletismo, halterofilismo, futebol de amputados, tênis de mesa, tênis de quadra, bocha e natação. “O governo abriu as portas para nós. Realizamos um trabalho sério e de qualidade, mas estávamos ameaçados de perder um estrutura que construímos ao longo dos anos. Agora com esse apoio do Governo do Estado vamos manter o órgão funcionando e ampliar nossa atuação atendendo também as crianças do projeto RN Vida que também funciona aqui no Caic”, afirmou Técio Barreto após assinar o protocolo.

O governador Robinson Faria ressaltou a importância da Sadef e que a administração estadual se soma aos esforços da instituição para atender e dar melhor qualidade de vida ao portador de deficiência física. “Hoje a Sadef do RN é a terceira melhor do país, com seus atletas tendo destaque nacional. Com a atenção e o apoio do nosso Governo, que através da Caern é também o patrocinador Master da Sadef, tenho certeza que vamos melhorar ainda mais e conquistar mais vitórias, mais qualidade de vida para os associados e suas famílias”, afirmou o chefe do Executivo.