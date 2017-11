Governador entrega cheques do microcrédito em Cruzeta e investe mais R$ 2 milhões na região Seridó

Crédito das Fotos: Rayane Mainara

Investir em um negócio próprio era o grande sonho de Neide de Medeiros. Agora, com a chegada do programa Microcrédito do Empreendedor, a vendedora de cosméticos vai finalmente conseguir ampliar o estoque. “Com esse valor, vou comprar uma quantidade maior e aumentar a diversidade de produtos. Inclusive vou chamar minha irmã para trabalhar comigo, já que a demanda está aumentando”, afirmou a comerciante de Caicó.

Com história parecida, Maria da Conceição Pereira também é dona do próprio comércio. Ela e o marido trabalham com avicultura e com o cheque do microcrédito também vão ampliar as vendas. “Não sei nem explicar como estou feliz. Vou comprar mais galinhas, equipamentos e melhorar meus serviços”, contou emocionada a comerciante de Cruzeta.

Assim como Neide e Maria da Conceição, cerca de 600 pequenos comerciantes de Cruzeta, e outros municípios da região seridoense, como São José do Seridó, Tenente Laurentino, Florânia, São Vicente, Caicó e São Bento do Trairi foram beneficiados com a entrega dos cheques do programa Microcrédito do Empreendedor. Mais de R$ 2 milhões estão sendo investidos na economia dessas cidades, possibilitando a criação de novos negócios e empregos.

A entrega dos cheques foi realizada pelo governador Robinson Faria, na manhã deste sábado (04), no Ginásio Poliesportivo de Cruzeta.

Robinson ressaltou que a chegada do programa na região, cumpre uma promessa feita por ele em julho passado, quando esteve em Cruzeta para participar da Festa da Colheita. “Assumi compromisso com o povo de Cruzeta e outros municípios do Seridó que entregaria em breve os cheques do microcrédito. Cumpri minha palavra e, em meio à crise, estamos investindo na economia do Seridó, gerando emprego e renda também para as cidades do interior”, explicou o governador.

O chefe do Executivo estadual ainda destacou que mais de 100 municípios do RN já foram beneficiados com o programa. “Já investimos cerca de R$ 32 milhões em novos negócios em diversas áreas produtivas, como comércio de roupas, salão de beleza e outros prestadores de serviço. Ficamos felizes com o resultado desse programa e pretendemos ampliar cada vez mais”, informou Robinson.

A secretária do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas), Julianne Faria, aproveitou a ocasião e anunciou que outras ações do governo chegarão a Cruzeta. “No próximo dia 17, vamos voltar ao município com o Vila Cidadã, trazendo ações de lazer e cidadania a população. Além disso, os programa habitacionais e de inclusão produtiva também serão executados aqui”, disse a titular da Sethas.

O prefeito de Cruzeta, Sally Araújo, agradeceu a ida do governador à cidade e pelo trabalhos e investimentos realizados na região. “Muito importante essa parceria forte com o governo estadual para ajudar no crescimento das cidades do interior”, declarou Sally.

Na oportunidade, o governador ainda entregou um novo veículo para o escritório local da Emater.

Também participaram da solenidade o deputado estadual Vivaldo Costa, secretários estaduais, prefeitos do Seridó e lideranças da região.

PROGRAMA MICROCRÉDITO DO EMPREENDEDOR

O Programa Microcrédito do Empreendedor é um projeto pioneiro planejado e executado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas) e em parceria com a AGN.

O Microcrédito financia em até R$ 3 mil o empreendedor informal e em até R$ 6 mil o empreendedor formalizado, com atendimento individual ou em grupos de três a cinco pessoas.

As taxas de juros são de 1,5% ou 1,7% ao mês. O prazo para pagar o financiamento é de até 12 meses para quem não possui CNPJ, e 24 meses para os pequenos empreendedores que já atuam na formalidade.

Além disso, quem paga o empréstimo em dia tem desconto de adimplência de 100% dos juros.