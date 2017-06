Governador e Embaixador da Coreia discutem investimentos para o RN

Após a confirmação da vinda da empresa chinesa Chint para o Rio Grande do Norte, o Estado pode receber mais investimentos do continente asiático. Na manhã desta sexta-feira (09), o governador Robinson Faria recebeu o embaixador da República da Coreia, Jeong Gwan Lee e comitiva para discutir possíveis parcerias e investimentos para o estado potiguar.

Durante a reunião, Robinson Faria apresentou potencialidades do RN e as áreas que se destacam na economia do país. “Essa é a primeira vez que o Estado recebe representantes da República da Coreia. Mostramos para eles os números e informações que demonstram que o Rio Grande do Norte está em constante desenvolvimento. Somos os maiores produtores do país na área de fruticultura e energia eólica, além de ter uma posição geográfica favorável e porta de entrada para a Europa”, contou o governador.

Ele ainda disse que o estado oferece um campo jurídico seguro para receber novos investimentos. “Temos uma legislação ágil, transparente, programas que beneficiam as indústrias, como o Proadi e o ‘RN Gás +’ e rapidez na emissão de licenças ambientais”, descreveu.

O governador também citou o crescimento do turismo no RN e a abertura nos próximos meses do Terminal Pesqueiro, que será administrado pela iniciativa privada.

O Embaixador da República da Coreia afirmou que levará as informações aos empresários locais para discutir possíveis parcerias e investimentos no RN. “Um de nossos maiores interesses é na área de energias renováveis e sabendo da força e destaque que o Rio Grande do Norte tem nesse setor, vamos sugerir aos empresários coreanos que visitem o Estado”, informou Jeong Gwan Lee, acrescentando que ficou “impressionado com as belezas naturais potiguares, principalmente Ponta Negra e Pipa”.

Participaram do encontro os secretários de Estado do Desenvolvimento Econômico, Flávio Azevedo; do Turismo, Ruy Gaspar; o diretor geral do Idema, Rondinelle Oliveira e o diretor da Potigás, Carlos Alberto Santos.