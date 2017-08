Governador e comitiva chinesa visitam terreno da primeira fábrica da Chint na América Latina

Em breve o Rio Grande do Norte será a sede da fábrica chinesa Chint de painéis fotovoltaicos na América Latina. Para dar andamento ao processo de instalação da empresa, o governador Robinson Faria e representantes da Chint visitaram na manhã desta quarta-feira (09), o terreno onde será construída a multinacional. Ao todo, a Chint ocupará um espaço de 25 hectares, as margens da BR-101, no município de Extremoz.

Robinson Faria afirmou que a vinda da empresa chinesa representa crescimento para a economia do RN. “A segunda maior fabricante de placas fotovoltaicas do mundo vem para o estado potiguar e vai gerar mais de mil empregos, com investimentos em torno de R$ 110 milhões. O governo continuará nessa parceria para garantir mais oportunidades, renda e desenvolvimento para o Estado”, ressaltou o governador. O chefe do Executivo estadual ainda destacou que outras empresas podem chegar ao Rio Grande do Norte para fornecer produtos e peças à Chint.

De acordo com um dos diretores da companhia chinesa, Jackie Xiang, a comitiva veio ao RN para conhecer o local e seguir com o planejamento da empresa. “Nossa equipe técnica virá ao estado para continuar com os estudos e planejamos iniciar a construção até o segundo semestre de 2018”, informou Xiang.

A Chint será instalada nas proximidades do Parque Tecnológico do RN, espaço que será construído pelo Governo do Estado para promover o desenvolvimento social, científico, econômico, a pesquisa e a inovação tecnológica aplicadas às cadeias produtivas das energias renováveis, da mineração, da pesca oceânica e da aquicultura.

Também participaram da visita o secretário de Desenvolvimento Econômico do RN, Flávio Azevedo e o prefeito de Extremoz, Joaz Oliveira.

HISTÓRICO

Em fevereiro, o governador Robinson Faria e uma comitiva potiguar estiveram em missão oficial na China para apresentar as potencialidades do RN à indústria multinacional. Na ocasião, foi assinado um protocolo de investimento para instalação de uma fábrica de painéis fotovoltaicos que abastecerá toda a América Latina. No mês de maio, os chineses vieram ao Rio Grande do Norte, quando confirmaram a instalação da fábrica.