Governador Dix-sept Rosado recebe unidade móvel Sesc Saúde Mulher

As mulheres de Governador Dix-sept Rosado, município distante 310 km de Natal, terão acesso gratuitamente a mamografias, preventivos e orientações sobre saúde com a unidade móvel Sesc Saúde Mulher. A iniciativa pioneira do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, será instalada dia 8 de novembro, às 19h, na Rua Josué Dias, onde permanecerá até dia 15 de dezembro.

Em Governador Dix-sept Rosado, 21ª cidade a receber a unidade móvel Sesc Saúde Mulher, as mulheres terão acesso a um atendimento diferenciado, com uma equipe formada por enfermeira, orientadora em saúde e técnica de radiologia. A estrutura é equipada com consultório médico, sala de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área externa para orientações sobre saúde.



O exame Papanicolau, também conhecido como preventivo, será destinado a mulheres entre 25 a 64 anos. Já a mamografia contempla a faixa etária de 50 a 69 anos. Para solicitar o agendamento, a interessada deve comparecer à unidade móvel portando documentos de identidade (RG e CPF), cartão SUS e comprovante de residência.



Os agendamentos e atendimentos acontecerão a partir do dia 6 de novembro às segundas-feiras, das 10h às 12h e das 13h às 17h; de terça a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; e às sextas-feiras, das 8h às 12h. Até o dia 15 de dezembro, a meta é de realização de 1.664 exames, sendo 832 preventivos e 832 mamografias, além de 2.100 ações educativas.



Sobre o projeto



O RN foi pioneiro no país ao receber em 2012, de forma inédita, a unidade móvel Sesc Saúde Mulher, à época um projeto piloto. Desde então, a unidade já realizou exames e promoveu orientações em saúde para mais de 33 mil mulheres.



O projeto já passou por 21 municípios potiguares: Natal, Angicos, Lajes, Extremoz, Fernando Pedroza, Santana do Matos, Parelhas, Caicó, Currais Novos, São José do Campestre, Parnamirim, Areia Branca, Afonso Bezerra, Serra de São Bento, Nova Cruz, Várzea, Jundiá, Lagoa de Pedras, Caraúbas e Frutuoso Gomes.