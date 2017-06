Governador discute fiscalização de transportes no RN com sindicatos

O Governador Robinson Faria recebeu na manhã desta quinta-feira (22) representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do RN (Setrans), Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do RN (Sintro) e Sindicato dos Permissionários do Transporte Intermunicipal do RN (Sintra) para discutir a fiscalização do transporte público em todo o Estado.

Na pauta, foi tratado o decreto do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), publicado hoje, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipais do Estado; e também a lei de n° 10.083 de junho de 2016, que regulariza o transporte público complementar.

Durante a reunião, Robinson Faria solicitou a criação de um grupo de trabalho para analisar os documentos. “É importante debater o assunto com as categorias envolvidas nesse processo, apresentar propostas e trazer melhorias para o transporte público do Rio Grande do Norte”, afirmou o governador.

Participaram do encontro a Secretária-chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes Cunha, a Secretária de Segurança e Defesa Social, Sheila Freitas; o Comandante geral da PM, Coronel Azevedo; e o Diretor geral do DER, General Jorge Fraxe.