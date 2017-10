Governador assina ordem de serviço para Projeto Piloto de Combate à Desertificação

O governador Robinson Faria assina na tarde desta segunda-feira (09), no município de Parelhas, região Seridó do estado, a ordem de serviço do Projeto Piloto de Combate à Desertificação, onde serão investidos cerca de R$ 2,5 milhões em ações nas cidades de Parelhas, Equador e Carnaúba dos Dantas. O evento será realizado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, localizado na Avenida Dr. Mauro Medeiros, 42, Centro.

Serviço

Assinatura da ordem de serviço do Projeto Piloto de Combate à Desertificação

Data: Segunda-feira (09/10)

Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Avenida Dr. Mauro Medeiros, 42, Centro, Parelhas/RN.

Horário: 15h