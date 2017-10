Governador apresenta RN como destino religioso a uma das maiores operadoras de Turismo do mundo

Agência Abreu confirmou ida ao Estado para conhecer e preparar a divulgação religiosa aos europeus

O governador Robinson Faria reuniu-se hoje (18), em Lisboa, com a presidência da Operadora Abreu, segunda maior empresa de turismo da Europa. O encontro teve o objetivo de abordar, junto à Abreu, as perspectivas do Rio Grande do Norte como um dos principais destinos de turismo religioso do Brasil, após a canonização dos 30 mártires potiguares no domingo passado (15).

O governador esteve acompanhado do representante da Assembleia Legislativa do RN, deputado José Dias, e dos secretários de Turismo, Ruy Gaspar, de Metas e Gestão, Vagner Araújo, e de Comunicação, Juliska Azevedo. Da parte da Abreu, estiveram presentes o proprietário e presidente, Artur Abreu, o diretor, José Manoel Ferraz, e o diretor da Abreu On-line, Diogo Julião. Também acompanhou a reunião de trabalho o conselheiro da embaixada do Brasil em Lisboa para assuntos do turismo, Pedro Paulo D’Escragnolle-Taunay.

Artur Abreu afirmou que o Brasil é um destino de destaque e que a operadora começa a delinear essa nova abordagem – religiosa, histórica e cultural. “Nosso setor especial de turismo religioso irá visitar o Rio Grande do Norte para conhecer e preparar esse roteiro”, afirmou.

O deputado José Dias comentou a ligação histórica dos Santos com Portugal, e que essa abordagem pode ser feita na Europa. Dias lembrou ainda a proximidade entre os locais de massacre e a capital.

O secretário Ruy Gaspar acrescentou que o RN tem hoje o maior monumento católico do mundo, a estátua de Santa Rita de Cássia, além dos santuários do Seridó. “O roteiro da fé hoje é muito forte no Estado”, declarou Ruy.

Robinson Faria destacou os investimentos realizados pelo Estado, com o apoio do Banco Mundial, para a promoção de estrutura física e de divulgação dos novos santos. Acrescentou que está sendo preparado um espetáculo, a Cantata dos Santos Mártires, que contará a história de fé aos potiguares e turistas. “Estamos tendo a preocupação de realizar investimentos para a viabilização do destino”, explicou.

A Abreu convidou o Governo do RN para estar presente em eventos da operadora com estande específico sobre o Turismo religioso.