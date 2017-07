Governador anuncia reforma e ampliação de escola na comunidade Maisa, em Mossoró

Há quarenta anos responsável pela educação de crianças e jovens da Maisa, em Mossoró, a Escola Estadual Gilberto Rola passará por importante obra de reforma e ampliação estimada em R$ 3,6 milhões. A ação beneficiará cerca de 1500 alunos que são atendidos atualmente pela unidade instalada na maior comunidade rural do estado.

“Nós entendemos a importância que a Educação tem em mudar vidas, e não hesitamos em investir no desenvolvimento do povo potiguar” destacou Robinson, que comemorou a união de esforços entre as gestões municipais, estadual e o legislativo. “A palavra mais bonita da política hoje é parceria. O povo quer saber de trabalho, das ações que estamos realizando”, assinalou.

A agente comunitária da Saúde, Edilza Silva, 44 anos, conhece bem o poder transformador da educação. Filha de agricultores, estudou desde a pré-escola na Gilberto Rola, de onde saiu para cursar Pedagogia na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Ela comemorou a reforma, que acontecerá com recursos oriundos do Programa Governo Cidadão, por meio de empréstimo com o Banco Mundial.

“Esta escola é muito importante para toda a região. Ela atende não só a comunidade Maisa, mas também sete agrovilas da região. Daqui, como eu, já saíram pedagogos, técnicos agrícolas, e pessoas de várias outras formações que têm todo interesse em continuar atuando na própria comunidade. Estou muito feliz”.

A Maisa tem cerca de 15 mil habitantes e uma vida econômica praticamente independente, a partir da alta produção de frutos. A prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, parabenizou ao governador pela altivez. “Tem coisa mais importante para a comunidade que uma escola para atender as crianças e oferecer novas perspectivas? Este é o resultado de um intenso trabalho, trabalho de mãos dadas, sozinhos não conseguiríamos”.

“Só através da educação é que se consegue mudar a própria vida. Podem contar conosco. Seguiremos essa caminhada de mãos dadas”, afirmou a deputada estadual Larissa Rosado. Ainda estavam presentes, o deputado federal Betinho Rosado, a presidente da Câmara Legislativa de Mossoró, Isabel Montenegro, além de todos os vereadores de Mossoró, secretários de Estado e representantes das associações de agricultores.

PLEITOS

No mesmo encontro, foram conversadas outras demandas com os representantes da região, referentes à segurança, saúde e recursos hídricos. Na ocasião, Robinson anunciou a construção de um reservatório de água, que garantirá o abastecimento frequente de água na comunidade.

HOMENAGEM

O governador ainda foi homenageado pelo apoio à primeira Feira Cultural do Campo, que vai acontecer no próximo fim de semana na comunidade Maisa. Além dos produtos da agricultura, serão comercializado artigos de artesanato.

“Está feira tem o apoio do nosso governo, através da Sethas”,lembrou Robinson, que em seguida falou do trabalho da gestão estadual para fortalecer o artesanato no Rio Grande do Norte. “Com a Lei do Artesanato, ficou definido que ao menos 60% de todos os produtos comercializados em pontos de venda têm que ser feitos no estado”, explicou.

Fotos: Ivanízio Ramos