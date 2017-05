Governador anuncia Central do Cidadão e Café do Trabalhador durante Vila Cidadã em Areia Branca

Em mais uma ação multissetorial do Governo do Rio Grande do Norte, Areia Branca, município situado a mais de 300 quilômetros de Natal, recebeu nesta sexta-feira (19) a 15ª edição do Vila Cidadã. No evento, o governador Robinson Faria anunciou a instalação de uma unidade da Central do Cidadão e do Café do Trabalhador, ações administradas pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social. As Centrais do Cidadão foram reformuladas pela atual gestão contemplando a construção de sedes próprias, para evitar os gastos com aluguel e permitindo que sejam erguidos de forma específica para atendimento ao público.

Também como ações para o município foram anunciados no Vila Cidadã a entrega de um carro para o Programa Compra Direta, por meio da Emater, o início do cadastro para o Programa Microcrédito do Empreendedor (AGN), assinatura da cessão de um imóvel à Fundação de Apoio do Idoso Rita Fernandes de Souza, a Casa do Ancião (Datanorte), instalação da sinalização horizontal de trânsito (Detran) e anúncio das obras de recuperação da estrada de acesso à praia de Upanema, ação do Departamento de Estradas de Rodagem.

O Vila Cidadã é um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), com atividades direcionadas também para a população carente. Assim, a iniciativa propicia ações de cidadania, lazer, educação e saúde oferecidas por diversas secretarias. São ofertados testes rápidos de HIV/Aids, verificação de pressão arterial, emissão de carteiras de identidade através do ITEP e de CPF via Central do Cidadão, somados a orientação sobre programas habitacionais e atendimento da defensoria pública.

É através do programa que os residentes em situação de vulnerabilidade social ou de extrema pobreza acessam serviços fundamentais sem a necessidade de se deslocar até Natal ou outros municípios para garantir atendimento. Todas as ações realizadas nas edições do Vila Cidadã são integralmente gratuitas. Lançado em 2016, o Programa soma em todas as edições até agora mais de 36 mil atendimentos nas cidades de Natal, Lajes, Pedro Avelino, Parnamirim, Serra de São Bento, São Miguel, Mossoró, Currais Novos, Caicó e São José de Mipibu.

Para a secretária Julianne Faria, titular da Sethas, o Vila Cidadã cumpre uma missão que vai além da responsabilidade do Governo com os cidadãos. “Este é um programa de alcance social muito importante e o que mais chega perto da população. Sobretudo, foi um compromisso do nosso plano de governo com os mais carentes, para os últimos”, disse.

O governador Robinson Faria destacou não apenas o trabalho desenvolvido pelas várias secretarias, mas as ações universais levadas ao Oeste. “Os serviços do Vila Cidadã acabam agregando também atendimentos para pessoas de municípios vizinhos. Isso mostra a grandeza e relevância desse programa”, declarou, destacando também o trabalho no município pela AGN, Datanorte, Emater, Detran e DER.

O deputado estadual Gustavo Carvalho, que no ato representou a Assembleia Legislativa, reconhece o empenho da gestão para garantir a cidadania à população. “Tenho participado de eventos do Vila Cidadã e testemunho a importância dessa ação. Vemos o esforço do governo para continuar a tocar projetos mesmo diante da crise, e em nenhum momento vi o governador desanimar diante dos problemas”, garantiu.

Doação de alimentos

Após o Vila Cidadã, o governador e a secretaria Julianne Faria seguiram para o Instituto Dom Bosco para formalizar a doação de 500 quilos de alimentos apreendidos pelo Instituto de Pesos e Medidas do RN, IPEM. Os alimentos, em perfeito estado para consumo, estavam em posse do órgão após fiscalizações flagrarem divergências entre o peso anunciado e o grafado na embalagem.