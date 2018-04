Governador abre oficialmente programação da Campus Party

Crédito Assecom-RN /foto: RAYANE MAINARA

O maior evento de tecnologia do mundo, a Campus Party, chegou ao Rio Grande do Norte e iniciou a programação nesta quarta-feira (11). Com a vista para o Morro do Careca, em Ponta Negra, cerca de 50 mil pessoas devem participar do evento até o próximo domingo (15). A abertura oficial foi realizada pelo governador Robinson Faria e pelo presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, na manhã de hoje, no Centro de Convenções.

O evento é uma parceria inédita entre o Governo do Estado e o Instituto Campus Party e acontece em três áreas: Open Campus, espaço gratuito e aberto ao público; Arena, que abriga as palestras principais; e Camping, que reúne as barracas dos ‘campuseiros’, participantes que pagam ingresso para participar 24 horas da programação.

O chefe do Executivo estadual visitou as três áreas da feira, acompanhou a chegada de campuseiros e falou sobre a expectativa com o início do evento. “Há quase um ano nosso governo vem mantendo diálogo com a organização da Campus Party e participando intensamente da divulgação. Durante os cinco dias, cerca de 50 mil pessoas de todo o Brasil vão discutir sobre tecnologia, empreendedorismo e inovação aqui na capital, movimentando a economia, o turismo, fomentando o conhecimento e criando oportunidades para os jovens potiguares”, destacou Robinson.

A #cpjerimum terá atividades ininterruptas movidas a internet de 20 gigabit que totalizarão em 250 horas de conteúdo, durante 24 horas por dia. Serão conferências, workshops, palestras, concursos e hackathons, com seus famosos desafios, tudo voltado para soluções e inovações tecnológicas, avanços aeroespaciais, internet, games, robótica e empreendedorismo digital.

Programa também para escolas e famílias

A Campus Party conta com uma área democrática e gratuita, a Open Campus. Aberto ao público, contará com várias atrações de tecnologia, inovação e empreendedorismo, trazendo em sua programação a arena dos drones e simuladores, o espaço Educação do Futuro, que visa incentivar a imersão das gerações mais novas no mundo da tecnologia, além de apresentação de Startup e Makers, Parada Cosplay, espaço da Turma da Mônica e Campus Future.

No estande do Governo do RN o público pode interagir com uma tela touch que mostra no mapa do estado grandes obras em andamento. Um simulador de direção do Detran está fazendo teste de habilidades ao volante e uma asa delta de verdade simula um voo por cima de locais como a Barragem de Oiticica e o Anel Viário Metropolitano, numa experiência imersiva. O visitante poderá, ainda, emitir sua CNH digital na hora.

O local funcionará de 12 a 14/04, das 10h às 20h, com circulação até às 21h e terá

uma praça de alimentação.

“O evento já é um sucesso, com todos os ingressos esgotados. Sempre recebemos potiguares em outras edições pelo país e agora trouxemos a Campus para cá, que será referência para toda a região Nordeste. Agradecemos a parceria com o Governo do Estamos que nos mostrou as potencialidades econômicas e acompanhou todos os processos. Estamos colocando Natal no mapa digital do mundo”, ressaltou Francesco Farruggia.

Ao todo, estão confirmados mais de 350 palestrantes, entre eles, profissionais do Governo do Estado que irão expor tecnologias utilizadas pelo Executivo Estadual nos setores de agropecuária, educação e segurança. A programação completa, que atende ao público de todas as idades e diversas áreas de interesse, pode ser conferida no site: https://campuse.ro/events/campus-party-natal-2018/.

Investimento em tecnologias

Em consonância com o foco do evento, o Governo do RN, por meio do projeto Governo Cidadão e Banco Mundial, está investindo R$ 105,6 milhões na área de tecnologia da informação. Alguns desses projetos serão discutidos nas palestras que o Governo fará na Campus Party. Serão apresentadas algumas iniciativas que têm contribuído para o desenvolvimento tecnológico conforme programação abaixo:

Dia: 13/04/18

Palestra: Plataforma Ceres – Como a startup do Governo beneficia mais de 200 cidadãos

Palestrante: Hidel Paulino

Local: Palco Principal

Hora: 12h-13h

Palestra: Inovação Tecnológica e Inclusão Digital na Educação Pública do RN

Palestrante: Betânia Ramalho

Local: Palco Principal

Hora: 18h-18h45

Dia: 14/04/18

Palestra: Portal CIOSP – Ferramentas de Inteligência da segurança a serviço do cidadão

Palestrante: Coronel Carlos Macedo

Local: Palco STEAM

Hora: 12h-13h