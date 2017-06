Governador abre 9º Fórum Nacional Eólico

O governador Robinson Faria abrirá oficialmente o 9º Fórum Nacional Eólico – Carta dos Ventos 2017, que começa hoje 27, e segue até amanhã quarta-feira, 28, na Escola de Governo Dom Eugênio Sales, no Centro Administrativo. A abertura acontece às 14h.

O Fórum é o principal ponto de encontro político-econômico entre governo e empreendedores no setor de energia eólica no Brasil, e se renova a cada ano, com abordagens dinâmicas, conferencistas relevantes e debates oportunos. Em sua última edição, reuniu mais de 800 participantes em dois dias de intensos debates, troca de conhecimento e relacionamento.

A escolha do RN para sediar o evento não acontece à toa. Mais de dois terços das operações do setor eólico nacional estão concentrados na Região Nordeste do Brasil. Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Piauí e Pernambuco lideram o ranking de empreendimentos instalados e continuam atraindo novos investimentos graças à natureza pródiga, mas também em razão das ações dos governos federal, estaduais e municipais.

A primeira sessão plenária terá como tema “O Poder e o Setor Eólico”, através do qual serão discutidas as intenções e objetivos dos governos Federal e dos estados quanto aos empreendimentos eólicos, a infraestrutura e a matriz elétrica nacional.