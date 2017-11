GESTÃO APOIA CAMPANHA SOLIDÁRIA

A Gestão Municipal, através de Secretaria de Educação e Espaço Cultural Poeta Pedro Henrique de Assis, recentemente, participou de evento cultural de cunho filantrópico.

Trata-se do projeto nacional “vestido de algodão para meninas do sertão”, que conta com a colaboração de escritores, costureiras e doadores de tecidos. No RN, a campanha de voluntariado, é articulada pela poetisa lagoanovense Paula Belmino e a professora Cícera Simões.

Nesta quinta (09), a secretária de Educação Iralice Aciole, Coordenadora de municipal de Ensino Infantil Aucileide Assunção e a Coordenadora Municipal de Cultura Josilene Olegário, se fizeram presentes, no sarau, com direito a recital de poesias e apresentação do grupo de flautas “Primeira Nota”, que é dirigido pelo maestro Francisco Aprígio.

Na oportunidade, foram entregue kits de roupas para meninos e meninas das Escolas: Francisco Jerônimo de Medeiros, CMEIPELV e crianças da igreja da comunidade evangélica local. O projeto mencionado, existe a três anos e em Lagoa Nova, recebeu a visita de trabalho de Maria Elizabete Tavares, Célia Bonafe, Thereza Maria, Maria Cininha e outras colaboradoras.