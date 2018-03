Geossítios de Currais Novos são destaques em campanha turística do Rio Grande do Norte

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Com o slogan “Tudo Começa Aqui”, a nova campanha de promoção turística do Rio Grande do Norte destaca os atrativos dos cinco polos turísticos do Estado em imagens belíssimas que estimulam a visitação de turistas em diversos locais, além de contribuir para o fortalecimento do turismo no interior. No polo Seridó, por exemplo, o vídeo destaca dois geossítios de Currais Novos: o Canion dos Apertados e a Mina Brejuí. Em uma das peças da campanha, os modelos visitam a Mina de Sheelita, um dos locais de maior visitação no interior do Estado.

O vídeo completo da campanha “Tudo Começa Aqui” pode ser visualizado no link https://www.youtube.com/watch?v=mHOzn9JzN_Q (Geossítios de Currais Novos entre 3´49” e 4´12”.