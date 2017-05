Geoparque Seridó é tema de Seminário durante esta sexta-feira, 12, na UFRN

O Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e o “Projeto Geoparque Seridó” realizam durante a manhã e tarde desta sexta-feira (12) no Anfiteatro A do Centro de Ciências Exatas e da Terra da UFRN em Natal, o “I Seminário Geoparque Seridó: conservação, educação e turismo”, que tem como objetivo discutir com discentes e docentes dos cursos de Geologia, Geografia, Turismo e Ecologia, a implantação do Geoparque e a sua gestão, a interiorização do turismo, pesquisa e o desenvolvimento sustentável e econômico da região.

O Seminário conta com financiamento da PROPESQ/UFRN, e conta com apoio do Centro Acadêmico de Geologia da UFRN, SEBRAE RN, SENAC RN, EMPROTUR E SETUR/RN. Na programação do evento, palestras com a participação de representantes do Geoparque Araripe (primeiro da América do Sul), e do Geoparque Bodoquena-Pantanal (em processo de submissão). A Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Currais Novos, Ana Albuquerque, irá ministrar a palestra “A participação dos municípios na gestão do Geoparque Seridó”, apresentando as ações já realizadas pela gestão municipal com o intuito de divulgar os geossítios do município, assim como discutir a implantação do projeto com responsabilidade social, econômica, cultural e sustentável.