Futuro dos hospitais regionais do RN continua sem definição

A crise que atinge todos os setores do serviço público do Rio Grande do Norte tem reflexo ainda mais grave na saúde pública.

O setor que deveria receber maior atenção dos governantes é o que tem sido o mais esquecido e, em determinadas situações, o mais penalizado.

Dos 25 hospitais regionais existentes no RN, apenas cinco unidades oferecem serviços que conseguem minimizar a crise instalada na saúde pública do Estado.

A crise na saúde pública começou a se agravar ainda mais quando, em junho de 2017, o Governo assinou um termo de ajustamento de conduta (TAC) com o Ministério Público do RN (MPRN).

Com o TAC deveriam ser desativados o Hospital Regional Professor Dr. Getúlio de Oliveira Sales (Canguaretama); Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira (Caraúbas), Hospital Regional (João Câmara), Hospital Regional Dr. Odilon Guedes (Acari), Hospital Regional de São Paulo do Potengi, Hospital Regional de Angicos e Hospital Regional de Apodi.

Na oportunidade o MPRN sugeriu a revisão quantitativa e qualitativa da rede de hospitais estaduais. Em seu relatório, deixa claro que há a necessidade de transformação de hospitais regionais em unidades de atenção primária.

O Governo do RN teria 60 dias para elaborar um plano de revisão do quantitativo de hospitais da rede, indicando a conversão daqueles que não apresentam condições estruturais de atendimento pleno para Unidades de Pronto-atendimento, Unidade Básica de Saúde (UBS), Sala de Estabilização ou outro formato adequado.

Na época, foram realizadas diversas mobilizações para impedir o fechamento dos hospitais. Além disso, o Governo realizou diversas entrevistas e audiências com prefeitos, afirmando que não fecharia os hospitais e que iria realizar melhorias nas unidades para melhorar o atendimento, no entanto nada foi cumprido e a situação só se agravou.

Além da superlotação das unidades que oferecem atendimento à população, faltam medicamento, material para atendimento básico e equipamentos. Muitos serviços estão deixando de ser oferecidos por falta de repasse por arte do Governo do Estado.

No início deste mês de janeiro, depois de ser transferido do Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira, em Caraúbas, que não oferecia condições de atendimento, um paciente reclamava em uma maca nos corredores do Hospital Walfredo Gurgel em Natal. Ele chegou a chorar durante entrevista, pedindo para que fosse atendido.

O que não falta é relato de profissionais da saúde sobre a falta de condições de trabalho nos hospitais regionais. Mesmo assim, o Governo assiste a tudo de forma passiva.

Sesap não se pronuncia sobre situação dos hospitais regionais

Como sempre ocorre ao receber denúncias sobre o abandono dos hospitais regionais pelo Governo do Estado, o JORNAL DE FATO procurou manter contato com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), através da assessoria de comunicação, para apresentar esclarecimento sobre a situação dos hospitais regionais. Mesmo diante da insistência por parte da reportagem, nenhuma resposta concreta foi apresenta. Como resposta, recebemos apenas a informação de que os nossos questionamentos seriam enviados aos responsáveis para posterior resposta, o que não ocorreu.

Através do site oficial do Governo do RN, a Sesap vinculou material sobre visita do secretário George Antunes às obras de ampliação do Hospital Mariano Coelho, em Currais Novos, e do Hospital Regional do Seridó, em Caicó. De acordo com o material jornalístico, com a ampliação, o hospital de Currais Novos passará de 4 para 10 leitos de UTI adulto e também de 4 para 10 leitos de UTI neonatal.

As obras em Currais Novos se encontram em fase de conclusão da estrutura e início do revestimento e devem ser finalizadas em março deste ano. Já as obras de ampliação da UTI do Hospital Regional do Seridó, cuja conclusão está prevista para este mês, permitirá a abertura de mais cinco leitos de UTI adulta, contabilizando um total de 10 leitos.