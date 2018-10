Fundação Cultural “José Bezerra Gomes” está selecionando elenco para o “Auto de Natal 2018”

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Fundação Cultural “José Bezerra Gomes” está com inscrições abertas para a seletiva de elenco que participará do “Auto de Natal 2018” em data ainda a ser definida. Neste ano, o auto terá como tema “Auto do Menino Luz”, e contará com a participação de pessoas de várias idades. De acordo com a FCJBG, as inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de outubro na sede da fundação (Av. Cel José Bezerra 131 – Em frente ao Banco do Brasil), das 7h às 13h, ou no SCFV Projeto AABB Comunidade.