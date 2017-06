FUNCERN e CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ FAZEM AUDIÊNCIA PÚBLICA

No dia 06 (seis) de junho de 2017 às 14h00min, ocorrerá a Audiência Pública do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, referente à implantação do Aterro Sanitário da Regional Seridó – Caicó/RN, para a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares que atenderá aos 25 municípios que fazem parte do Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos do Seridó, referente ao Processo IDEMA 2014- 071354/TEC/LP-0019.

A referida Audiência Pública, ocorrerá no Auditório do Campus do IFRN de Caicó/RN, localizado na RN 288, S/N Bairro: Nova Caicó, Caicó/RN, e convidamos toda a população beneficiária do referido aterro sanitário, a participar do evento.