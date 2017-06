Frente Parlamentar da Agricultura Familiar se reúne nesta segunda-feira

A Frente Parlamentar da Apoio à Agricultura Familiar da Assembleia Legislativa, fórum que conta com a participação de legisladores estaduais e entidades ligadas ao setor com o objetivo de atuar em favor do desenvolvimento da atividade no Rio Grande do Norte, promove nova reunião nesta segunda-feira (26), às 9h, na sede da Emater, em Natal. A Frente da Agricultura é composta pelos deputados Souza (PHS), que preside o grupo, Fernando Mineiro (PT), George Soares (PR) e Gustavo Carvalho (PSDB).

“A Frente Parlamentar da Agricultura Familiar é um espaço para articularmos as ações dos diversos órgãos voltados para o setor e que visa promover a discussão, elaboração e aplicação de políticas públicas para o fomento da atividade agrícola no Estado, priorizando a agricultura familiar”, explica Souza.

A reunião vai deliberar a seguinte pauta: apresentação sobre a situação da agricultura familiar no RN, a ser conduzida por César Oliveira, membro da base do LabRural; explanação acerca das estratégias para levantamento de proposições da agenda política da Frente, por Cátia Lopes, diretora da Emater; exposição sobre energia eólica nos projetos de assentamentos do RN, a ser ministrada por José Augusto Silva, engenheiro agrônomo do Incra/RN; e apresentação sobre o programa Agro+, por Guilherme Saldanha, secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca.

A Frente Parlamentar da Agricultura Familiar conta com a participação da Emater, Idiarn, Igarn, Incra, Seara, Idema, Agência de Fomento do RN, FETRAF-RN, MST, Sebrae, Senar, Femurn e Fecam.