Fórum e Feira de Turismo do RN são lançados oficialmente em Natal

Crédito: Rodrigo Ferreira – Foto: Canindé Soares

O lançamento oficial do 9° Fórum de Turismo e da 4ª Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN (Femptur), nesta sexta-feira (9), foi um sucesso. Quase 200 pessoas entre prefeitos, deputados, secretários de turismo e profissionais do setor participaram do evento e lotaram o Salão Bossa Nova no Serhs Natal Grand Hotel.

Entre as autoridades políticas que prestigiaram o lançamento estava o governador do Estado, Robinson Faria. Em seu discurso, o chefe do Executivo destacou a importância que o Fórum e a Feira têm para o turismo no RN, sobretudo pelo poder de potencialização dos novos destinos.

“Eventos desse tipo são importantes para impulsionar o Rio Grande do Norte como destino turístico e fortalecer a parceria com os municípios para incrementar ainda mais o turismo gastronômico, religioso e de aventura. Seus papeis são fundamentais para o RN”, afirmou o governador.

Marília Dias, secretária-adjunta de Turismo de Natal, ressaltou a importância de apresentar os atrativos culturais e gastronômicos da capital potiguar ao público norte rio-grandense e turistas em visita a cidade. No estande de Natal haverá ginga com tapioca, o que denota a valorização da gastronomia regional por parte da Prefeitura.

O deputado Rafael Motta, que representou a bancada federal no evento, lembrou que o Rio Grande do Norte possui destinos ainda pouco explorados e que a Femptur, com sua temática, acaba por desempenhar a atividade de descoberta de novas potencialidades.

“Na medida em que uma Feira como essa se propaga, o turista começa a perceber a quantidade de destinos que existem na nossa terra. O RN tem muito lugar ainda pouco desbravado e a Femptur dá essa visibilidade necessária por meio de seu grande alcance”, relatou.

Além do governador e do representante da bancada federal, também participaram do evento o deputado estadual Tomba Farias (representando a Assembleia Legislativa do RN), os prefeitos de Touros (Francisco de Assis), Santa Cruz (Fernanda Costa), São Bento do Norte (Claudio Henrique), Rio do Fogo (Laerte Paiva) e Goianinha (Berg Lisboa), o secretário estadual de Turismo Ruy Gaspar, o vereador de Natal Felipe Alves, entre outros.

A nona edição do Fórum e a quarta edição da Feira vão acontecer nos próximos dias 23 e 24, no Centro de Convenções de Natal. A Feira tem entrada gratuita e o Fórum exige inscrições que podem ser realizadas online através do site www.forumdeturismorn.com.br.